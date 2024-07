Ariano: cresce l'attesa per la ricorrenza della Madonna del Carmine Ecco i vari momenti, le parole del parroco e del comitato festa

Prosegue la novena in onore della Madonna del Carmine ad Ariano Irpino iniziata lo scorso 6 luglio, dopo la peregrinatio della statua nelle contrade delle parrocchia da San Liberatore, San Tommaso di sotto, Ponnola, Santa Maria a Tuoro, San Tommaso di sopra, San Giovanni.

Fino al 14 luglio: santo rosario alle 18.15, celebrazione e preghiera della novena alle 19.00. Domenica prossima alle 21.00 la fiaccolata verso l'ospedale Frangipane-Bellizzi. Lunedì 15 alle 18.00 il rosario e alle 18.30 la santa messa e la processione lungo le strade della parrocchia. Martedì 16 luglio solennità della Madonna del Carmine.

Celebrazioni: ore 5.30-7.00-8.30- (10.00 officiata dal vescovo Sergio Melillo) -11.30-18.00-19.00-20.00-21.00-22.00. Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti per le confessioni.

Il saluto del parroco don Antonio e il comitato festa: "Da secoli la comunità arianese si ritrova davanti alla venerata immagine della beata vergine del monte Carmelo per pregare e condividere la bellezza di essere cristiani. La festa che ci accingiamo a vivere, sia un forte tempo di gioia, fraternità e soprattutto un tempo per crescere nella fede nel nostro Signore Gesù. Siamo chiamati a vivere bene i vari momenti di preghiera, in compagnia di Maria, l'ascolto della parola di Dio, la novena in corso, la processione per le strade della nostra comunità e in particolare la celebrazione eucaristica. La beata vergine Maria, regina e decoro del monte Carmelo, preghi ed interceda per noi, vegli sulle nostre vite ci guidi a Gesù."