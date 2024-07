Furti in Baronia durante le feste: allarme a Vallesaccarda e Scampitella Sale il livello di preoccupazione da parte degli abitanti

Ancora furti in Baronia, ancora in concomitanza di feste. Se ne contano uno a Vallesaccarda e due a Scampitella, quelli noti. A denunciarli con estrema preoccupazione un residente che si è rivolto alla nostra redazione.

"Nel mio caso, nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Vallesaccarda si sono introdotti nell'appartamento saccheggiando tutto, questo per la terza volta in 2 anni.

Vi è sospetto che chi agisce nel nostro territorio conosca bene luoghi e abitudini. Spero che tutti siano allertati affinché le feste non si traducano in dramma. O forse in tragedia.

Il rischio di ritrovarsi in casa, faccia a faccia con i malviventi è altissimo. Ad essere colpite spesso sono le abitazioni più isolate o meno sorvegliate.

Ma l'allarme è generale. Invitiamo chi di competenza a non sottovalutare questo allarme che arriva dalla Baronia e agli abitanti a tenere gli occhi aperti."