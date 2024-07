Temporale sul Terminio, si perdono 6 scout: salvati dai carabinieri forestali Sul posto anche il Sindaco Sarno e l'Assessore Di Meo che hanno ospitato i ragazzi per la notte

Si erano persi sul monte Terminio, ma il pronto intervento dei Carabinieri Forestali e l'assistenza dell'Amministrazione comunale di Volturara Irpinia hanno reso possibile trovare sei giovani scout che nella giornata di ieri si erano incamminati lungo il sentiero 'Passo di Annibale'. I sei malcapitati, a causa di un temporale, hanno perso l'orientamento e si sono trovati nella condizione di non poter fare più rientro alla base.



Solo grazie all'intervento dei carabinieri forestali guidati dal Maresciallo capo Renato Meoli è stato possibile rintracciare il gruppo e condurlo a valle. In paese i giovani scout sono stati assistiti dall'assessore Maria di Meo che ha provveduto ad ospitarli per una notte dopo essere stati adeguatamente rifocillati. Sul posto è intervenuto prontamente anche il Sindaco di Volturara, Marino Sarno, allertato telefonicamente dai Carabinieri in qualità di massima autorità di Protezione civile.

Un plauso agli uomini dell'Arma, sempre pronti ad intervenire in casi di pericolo, all'Assessore Di Meo e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale che li hanno assistiti una volta tratti in salvo.