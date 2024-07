Ariano: rami di un albero sporgenti e pericolo per gli automobilisti Costretti a spostarsi a centro strada per evitare incidenti

Non bastava la strada sconnessa, tra buche e avvallamenti ora bisogna anche fare i conti con i rami sporgenti di un albero. Accade in uno degli innesti del viadotto Manna. Per gli automobilisti che da località Casone si immettono lungo la statale 90 è un vero e proprio salto all'ostacolo. Costretti a spostarsi a centro strada per evitare di imbattersi con l'auto contro i rami. A chi spetta intervenire per eliminare questo inconveniente?