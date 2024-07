Emergenza idrica: consiglio comunale straordinario oggi a Grottaminarda La convocazione da parte della presidente Virginia Pascucci

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per oggi martedì 30 luglio alle ore 17:00, in prima convocazione e per mercoledì 31 luglio, alle ore 16:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il consiglio comunale che come sempre si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale you tube dell'ente, prevede la discussione di 4 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali della seduta del 27 giugno.

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ed assestamento generale di bilancio.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alla transazione della controversia comune e un'impresa.

4. Richiesta alla regione ed al governo di rifacimento e/o sostituzione delle reti "colabrodo" dell'Irpinia e del Sannio.