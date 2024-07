Ospedale Landolfi Solofra: migliora la sanità, plesso con nuove funzionalità L'annuncio del presidente della commissione sanità della Campania, Enzo Alaia

"Il presidio 'Landolfi' di Solofra sarebbe stato chiuso definitivamente se non ci fosse stato l'adeguamento della struttura. Oggi abbiamo presentato un presidio che ha una sua piena e nuova funzionalità con posti di rianimazione, riabilitazione, servizi per la procreazione medicalmente assistita, medicina legata alle malattie del fegato e dieci posti di ortopedia in elezione."

Così il presidente della commissione sanità della Campania, Enzo Alaia, a margine della presentazione del nuovo plesso 'Agostino Landolfi' di Solofra che si è tenuta stamani alla presenza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.



"Il nuovo 'Landolfi - ha aggiunto Alaia - oggi è sotto gli occhi di tutti ed è la risposta migliore che le istituzioni potessero dare alle tante polemiche, inutili e dannose, del recente passato. Ora ci sono le condizioni affinché questo plesso sia un punto di riferimento per le necessità dei cittadini, non solo della Valle dell'Irno, con un'offerta sanitaria specifica e di alto livello."



Sull'apertura del punto di primo soccorso, il presidente della commissione sanità si è detto già all'opera "per potenziare il collegamento tra il 'Landolfi' e l'ospedale 'Moscati'.

"In tal senso - ha sottolineato il consigliere regionale di IV - la mia interlocuzione con il Direttore Pizzuti è costante: siamo già in fase di organizzazione per ottenere quest'altro importante risultato nell'interesse dei cittadini. Intanto oggi siamo qui per dare evidenza all'ottimo lavoro della Direzione Generale, che ha saputo dare puntuale attuazione alle indicazioni della Regione, e a quello degli operatori, che - ha chiuso Alaia - in questi mesi si sono impegnati in maniera straordinaria per realizzare il progetto del nuovo 'Landolfi'."