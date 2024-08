Mirabella: forum sociale di proposte in piazza contro il G7 dell'interno In campo persone e realtà associative, partitiche e sindacali provenienti da tutta la Campania

Nella piazza di Passo di Mirabella durante la seconda assemblea pubblica si è costituito un forum sociale, di proposte, contrapposto al G7 dell'Interno che si terrà a Mirabella Eclano tra il 2 e il 4 ottobre 2024.

E' composto da persone e le realtà associative, partitiche e sindacali provenienti da tutta la Campania che vogliono battersi per creare una società giusta; per superare il militarismo, il predominio del capitale e delle grandi potenze ad esso asservite; per emancipare le aree interne dallo sfruttamento; per contrastare l’idea di precariato delle persone a favore delle imprese padronali, per promuovere i diritti sociali e civili di tutte e tutti.

Condanna fermamente il genocidio perpetrato da Israele ai danni del popolo palestinese e si schiera contro ogni forma di repressione sia del dissenso anti-sionista che delle lotte sociali, sindacali ed ecologiste in Italia e nel mondo.

Intende appoggiare tutte le lotte di emancipazione ed è contraria a tutte le forme di neocolonialismo che ancora oggi dominano in gran parte dei continenti.

Considera fondamentale anche la questione climatica. La siccità che ha investito la penisola è solo l'ultimo campanello di allarme che ci consegna un mondo in trasformazione dove più nessuno è al sicuro e che richiede, quindi, l'attenzione di tutti.

Questo forum sociale intende formulare proposte concrete per realizzare e promuovere le proprie azioni sul territorio campano con particolare attenzione alle aree fragili ed interne.

Per questo chiama a raccolta chiunque intenda dare il proprio contributo ad attività e mobilitazioni pacifiche che si svolgeranno contemporaneamente alla riunione intergovernativa, tra il 2 e il 4 ottobre 2024, nei comuni di Mirabella Eclano e di Avellino.