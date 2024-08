Ariano: avviati i lavori di ripristino del manto stradale a Cardito A darne notizia l'assessore Toni La Braca presente sul posto insieme all'impresa

Sono iniziati, la scorsa notte, i lavori di ripristino del manto stradale di via Cardito, lungo la trafficata statale 90 delle puglie. A darne notizia l'assessore Toni La Braca che ha seguito personalmente quest'opera insieme al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella

"Nelle prossime notti continueranno i lavori di completamento e di rifacimento della corsia interessata dalla nuova rete fognaria. Interventi che verranno effettuati dal comune e Rfi."

Sul versante Torana in modo particolare verranno effettuati interventi sulla fondazione stradale, al fine di evitare nuovi scavi successivi. Nessun problema di stabilità invece per il tratto in direzione Manna.

Si tratta di un intervento molto atteso, sono stati notevoli i disagi e le proteste da parte degli automobilisti a causa dello stato precario in cui versava l'importante arteria stradale che collega la Campania alla Puglia.