Nono anniversario ingresso in diocesi per Sergio Melillo: celebrazione solenne "Vegliare, mentre la stanchezza pesa e gli altri si addormentano"

"Il compito del vescovo è di vegliare, mentre la stanchezza pesa e gli altri si addormentano, perché a mezzanotte sia pronto a svegliare tutti gridando: Ecco lo sposo! Andategli incontro!"

Sono le parole del vescovo Sergio Melillo, in occasione del nono anniversario del suo ingresso nella diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Una celebrazione toccante e particolarmente sentita, quella che si è tenuta nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, alla presenza di tutto il clero religioso, sacerdotale e delle autorità militari, presente il maggiore dei carabinieri Annalisa Pomidoro. Nessuna rappresentanza da parte dell'amministrazione comunale. Ha animato la liturgia il coro della basilica cattedrale.

"Nel nostro tempo ,in mondo che fa ritorno al paganesimo, il cristianesimo esige che si risalga alla propria sorgente,perchè l’abbandono dell’ideale cristiano scopre un vuoto che non può essere riempito d’altro perché solo Gesù è la vita e la sua assenza è mortale per tutti coloro che si rifuggiano nell’ebrezza e nella sonnolenza dello spirito quasi a dire: “voglio dormire! Dormire piuttosto che vivere in un sonno soave come la morte” (Charles Baudelaire)."