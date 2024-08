Eccellenze: ancora un prestigioso riconoscimento per Mario Ferrante Premio Monteverde 2024

Il direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Ferrante, già cittadino onorario di Grottaminarda, riceverà il prestigioso premio Monteverde. L'evento si terrà il prossimo 16 agosto alle 20.00 nella suggestiva piazza don Ruggero Mastrilli, ai piedi del monumentale Castello Grimaldi e sarà condotto dallo scrittore e filmmaker Flavio Pagano.

Un riconoscimento di grande rilievo per Ferrante, attivamente impegnato per il rilancio della sanità sul territorio, soprattutto nelle aree interne, attraverso una riorganizzazione dei servizi e una serie di innovazioni di rilievo straordinario che hanno proiettato in modo particolare l'ospedale Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino tra le strutture all'avanguardia più importanti in Campania. Un'attenzione a 360° che sta riguardando l'intera provincia allo scopo di offrire una qualità efficiente dei servizi all'utenza, circondato da un validissimo staff di collaboratori.

La decisione di istituire questo riconoscimento è nata in seguito al successo ottenuto da Monteverde nella gara Il Borgo dei Borghi, dedicata ai borghi più belli d'Italia e indetta dal programma di Rai 3 Kilimangiaro, nella quale Monteverde si classificò al secondo posto.

Gli altri premiati saranno:

Per la sezione eccellenze irpine:

Filomena Rorro, giornalista Rai e conduttrice di programmi di successo, Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica e volto noto dei principali programmi televisivi di sport.

Per la sezione Amici di Monteverde:

Francesco Bellofatto, giornalista e docente universitario, Vanni Fondi, Capo Cultura, Spettacoli e Tempi liberi del Corriere del Mezzogiorno, docente universitario ed esperto di comunicazione.