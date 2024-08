Cartelli stradali coperti dalla vegetazione, scatta la segnalazione L'attività della Guardia agroforestale italiana

Segnaletica non visibile a causa della vegetazione e potenziali rischi per la sicurezza: la Guardia agroforestale italiana, in una lettera al sindaco a firma del responsabile zonale Andrea Palmese, ha segnalato una serie di criticità sul territorio locale.

In particolare, i problemi riguardano diverse strade del paese: da via Giordano Bruno a via Giovanni Falcone, passando per via Salvo D’Acquisto e non solo.

Il primo cittadino irpino ha dato riscontro alla segnalazione, ringraziando l'associazione e assicurando l'impegno a provvedere al più presto.