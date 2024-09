Nonne cuoche per beneficenza: accade in Irpinia a Castel del Lago Raccolta fondi da destinare all'acquisto di una giostrina da installare nel parco giochi

Castel del Lago, nonne cuoche per beneficenza. Metti una sera a cena con un menù contadino, e forse poco estivo, preparato dalle nonne del borgo in favore dei nipotini.

Lo scopo della cena in piazza, a Castel del Lago, è davvero originale e simpatico. Le signore della comunità hanno preparato piatti genuini e succulenti, apprezzati da quanti hanno partecipato alla gradevole serata, per raccogliere fondi da destinare all' acquisto di una giostrina da installare nel parco giochi intitolato al compianto don Giuseppe Boccamazzo.

L'obiettivo è stato raggiunto pienamente grazie al contributo spontaneo della comunità che ha aderito alla iniziativa gastronomica e benefica.

La serata organizzata dalle nonne di Castel del Lago ha riscosso pure il plauso del primo cittadino di Venticano, Arturo Caprio, che ha ringraziato le cuoche ed elogiato il loro dinamismo e lo spirito di iniziativa in favore dei bambini e del loro sano divertimento.