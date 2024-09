Grottaminarda: bus navetta gratis per i bimbi dell'infanzia Il comune ha istituito il servizio sperimentale in vista del nuovo anno scolastico

Come ampiamente preannunciato, il comune di Grottaminarda ha istituito il servizio sperimentale di "Bus navetta gratuito" per agevolare il trasferimento degli alunni iscritti presso la scuola dell’infanzia di Grottaminarda presso il plesso scolastico decentrato di frazione Carpignano a seguito dell’inizio dei lavori di adeguamento sismico all’istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino.



Due le corse aggiuntive giornaliere gratuite (2 di andata e 2 di ritorno) per la frazione Carpignano che saranno attivate a partire da martedì 10 settembre 2024 e per tutta la durata dell’anno scolastico 2024-2025.

Con un avviso pubblico l'assessorato alla pubblica Istruzione rende noti i dettagli del servizio sperimentale di bus navetta gratuito.

Corse di andata:

Ora di partenza 8:45 presso lo spazio antistante l’ingresso principale dell'Istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino di via De Gasperi con arrivo alle 9:00 presso il plesso scolastico di Carpignano,

ora di partenza 9:15 presso lo spazio antistante l’ingresso principale dell'istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino di via De Gasperi con arrivo alle 9:30 presso il plesso scolastico di Carpignano.

Corse di ritorno:

ora di partenza 12:40 dal plesso scolastico di Carpignano con arrivo alle 13:00 presso lo spazio antistante l’ingresso principale dell'Istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino di via De Gasperi, ora di partenza 13:15 dal plesso scolastico di Carpignano con arrivo alle 13:40 presso lo spazio antistante l’ingresso principale dell'Istituto comprensivo San Tommaso D’Aquino di via De Gasperi.

Il punto di raccolta sarà protetto da un gazebo che consente il riparo dalle avversità atmosferiche e sarà assicurato l’intervento della polizia locale e di un operatore addetto alla sorveglianza al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini.

Si raccomanda ai genitori (o loro delegati) di accompagnare e prelevare i bambini nei pressi della navetta con congruo anticipo rispetto all’orario prestabilito per rendere in sicurezza la salita, la permanenza sul mezzo e la discesa dei minori.

"Ringraziamo i genitori per la gentile collaborazione - afferma Marilisa Grillo, assessora alla pubblica istruzione - stiamo mettendo tutto il nostro impegno affinchè il servizio sperimentale di bus navetta sia comodo ed efficiente. I nostri bimbi sono il futuro della nostra società ed il loro bene sta a cuore a tutti noi".