Lioni: il comune entra nella grande palestra a cielo aperto di sport e salute Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora la volta dell'alta Irpinia

Lioni entra nella grande palestra a cielo aperto di sport e salute spa. Il comune avellinese, infatti, aderisce al progetto sport di tutti parchi, ideato da sport e salute, la società dello stato per lo sviluppo dello sport e dei corretti stili di vita e promosso assieme ad Anci (associazione nazionale comuni italiani).

L’iniziativa sarà presentata il 13 settembre dalle ore 10.30 presso la sala consiliare del comune e a seguire in via città gemellate.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il comune di Lioni, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, ad aderire alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nel parco urbano Bergamo e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice qr code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il comune di Lioni si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle Asd del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di sport di tutti parchi parco urbano Bergamo avverranno venerdì 13 settembre 2024 a partire dalle ore 10.30 in sala consiliare. Si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del sindaco di Lioni Yuri Gioino, della vicesindaco Domenica Gallo e del delegato allo sport Michele Di Sapio, dei dirigenti scolastici dell’I.C. “Iannaccone” e dell’I.I.S.S “Vanvitelli” di Lioni e dei partner del progetto, che racconteranno il valore dell’iniziativa. Previsti, infatti, gli interventi di sport e salute struttura territoriale Campania, Francesca Merenda e del segretario Anci Campania, Aniello D’Auria. Sarà presente anche, quale testimonial sportivo, il maestro di Taekwondo Evgeniy Em.

Dopo il taglio del nastro in via città gemellate, ci sarà l’attività dimostrativa del qr code e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.