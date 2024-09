Oratorio estivo 2024 a Castel Baronia: è stato un grande successo I partecipanti sono stati aiutati a comprendere il significato più profondo della loro esistenza

Con una entusiasmante festa finale si è concluso l’oratorio estivo 2024 “ViaVai, mi indicherai il sentiero della vita” organizzato don Antonio Mele parroco dalle parrocchie Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio Martire in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castel Baronia.

L’oratorio ha rappresentato un invito a intraprendere un percorso di crescita personale e spirituale, attraverso un pellegrinaggio simbolico, in cui i giovani partecipanti attraverso esperienze ludiche ed educative, sono stati aiutati a comprendere il significato più profondo della loro esistenza.

Il sacerdote, ha ringraziato per l’ottimo lavoro svolto i volontari e gli animatori per aver reso l’oratorio un posto accogliente, un luogo prezioso dove coltivare relazioni e scoprire i propri talenti, ed ha voluto sottolineare come tutto si sia svolto al meglio grazie alla presenza e supervisione dei due responsabili, Lidia Salvatore e Vittorio Leone.

La festa finale che si è svolta in piazza in piazza Vittorio Veneto è stata per tutti un momento di importante condivisione, si è voluto coinvolgere tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato presentando sia balli e coreografie ideate durante l’oratorio sulle note di dj Tonics, che i manufatti artistici prodotti durante le attività laboratoriali.

Come non ricordare il laboratorio di ceramica tenuta dalla maestra d’arte Maria Solomita, quello artistico-creativo del designer Vittorio Melchionna laboratorio, il linguistico curato da Elena Capaldo e il laboratorio di balloon art di Maria Russo.

La soddisfazione del sindaco Patrizia Reale:

"Questa serata rappresenta la sintesi di un’idea vincente, un bel momento di comunità oltre che essere una festa partecipata ed emozionante".