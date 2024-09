Ariano: 12 perdite d'acqua in 4 contrade e a Cannelle situazione assurda A nulla è valso finora ogni appello da parte dei residenti

Turco, Santa Regina, Paragano e Vascavino. Quattro contrade situate una accanto all'altra con ben dodici perdite di acqua. Uno spreco incredibile, l'ennesimo sul territorio, lungo le strade diventate ormai colabrodo ovunque.

"Ci continuano a chiudere i rubinetti la sera e intanto assistiamo impotenti a questo spreco vergognoso - ci dice una donna - tra perdite d'acqua, buche è diventata davvero un'odissea. Di noi, il queste contrada i politici in modo particolare si ricordano che esistiamo solo in campagna elettorale Poi diventiamo terra di nessuno. L'alto calore è stato informato di questa grave situazione ma non si è visto nessuno."

Situazioni analoghe purtroppo si registrano in altre zone della città. Emblematico il caso Cannelle dove da quattro giorni l'acqua scorre a fiume fino a raggiungere il versante Arena Mennea. A nulla è valso finora ogni appello da parte dei residenti.