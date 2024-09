Ariano: è diventata una barzelletta la storia del telefonino nella caditoia Nessuno è riuscito finora a recuperarlo

E' diventata una barzelletta, altro che mistero, la storia del telefonino che ha squillato a vuoto per almeno due giorni senza mai ottenere risposta in fondo ad una caditoia stradale, in via Annunziata, accanto alla cappellina della Madonna, a pochi passi dalla scalinata che porta a via De Sabramo ad Ariano Irpino.

Una vicenda segnalata prima alla polizia municipale, poi ai carabinieri i quali a loro volta questi ultimi hanno interpellato gli operai del comune.

Cosa è successo? "Un bel niente - ci dicono i residenti - sono venuti armati di mazzola, hanno fatto solo danni alla grata in ghisa senza riuscire neppure ad aprirla. Il telefonino? E' ancora lì ormai, stanco di aver invocato aiuto. E fortuna ha voluto che la pioggia non lo ha portato via finora. Oggi è sabato. E ora bisognerà aspettare se Dio vuole la settimana prossima, sempre se sarà ancora al suo posto per recuperarlo. Ma le forze dell'ordine non potevano allertare i vigili del fuoco?"