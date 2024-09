Ariano: primi interventi di rifacimento del sottofondo a Cardito e poi l'asfalto La notte scorsa la ripartenza del cantiere

Primi interventi di rifacimento del sottofondo lungo la statale 90 delle puglie nel rione Cardito ad Ariano Irpino ad opera del comune. Si tratta del tratto di strada interessato dai lavori alla rete fognaria e relativi allacciamenti lungo l'asse Manna-Torana. Sul posto la notte scorsa insieme al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, il sindaco Enrico Franza e l'assessore Toni La Braca.

Si avvia a soluzione una delle vicende che ha destato non poche polemiche a causa dello stato precario della strada, in alcuni punti davvero ad altissimo rischio e al limite della praticabilità. L'impresa dal canto suo è intervenuta più volte per eliminare dissesti stradali, buche profonde e avvallamenti pesanti. Seguiranno poi gli interventi riguardanti la posa dell'asfalto da parte della regione Campania.