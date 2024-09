Vendemmia e cultura contadina: pigiatura dimostrativa con i piedi a Bisaccia Rivive il borgo rurale di Oscata nella terra dell'osso

Continuano gli eventi organizzati da Oscata inVita. Domenica 29 settembre i promotori locali di Oscata inVita invitano a trascorrere nel borgo rurale di Oscata, nel comune di Bisaccia, una giornata dedicata alla vendemmia, all’insegna della cultura contadina, del gusto e dell’ospitalità.

Sarà una giornata incentrata sull’uva, scandita dai ritmi lenti del lavoro in vigna, inebriata dai profumi del mosto ed arricchita da gustosi prodotti locali.

Il programma dell’intera giornata si svolgerà totalmente nell’Ecomuseo delle Cucine Rurali dell’Alta Irpinia, un museo diffuso di architetture, strutture e attrezzature rurali, con inizio alle 10:00, il programma prevede attività dimostrative e partecipative in cui l’ospite, immergendosi in un contesto amichevole ed informale,

avrà l’occasione di scoprire le abilità degli abitanti locali e le peculiarità degli usi e costumi di un angolo autentico dell’Irpinia.

I coltivatori volontari di Oscata inVita saranno lieti di mostrare tutta la propria maestria impiegata ogni anno nella cura delle loro vigne, illustrando ai più curiosi le attrezzature utilizzate in passato e quelle ancora oggi adoperate per la lavorazione e trasformazione dell’uva in vino, vino cotto ed acqua vite.

Non mancheranno momenti di convivialità. Saranno serviti pasti realizzati con prodotti di aziende agricole e caseifici locali, accompagnati da un bicchiere di vino, con ricette rievocative del cibo una volta disposto nella “spasa”, un grande piatto di comunità, utilizzato nei campi in periodo di vendemmia e riempito con baccalà alla perticaregna, patate e peperoni e briciole accompagnato da pane locale. Nel corso del pomeriggio spazio alla socialità ed alla conoscenza del luogo con racconti letterari incentrati sulla vita nel borgo durante il periodo della vregna (la vendemmia), sugli aneddoti, i proverbi ed i detti legati alla stagione autunnale, sul folklore locale e sulla conoscenza dei progetti dell’associazione di promozione locale organizzatrice dell’evento.

Sarà l’occasione per mettere le mani in pasta e preparare i biscotti al vino e per aprire le porte dell’orto di comunità condotto da alcuni volontari, fonte di creatività ed occasione di relax. Insieme a coltivatori esperti saranno impiantati ortaggi di varia natura (fave, finocchi e aglio), illustrando le attività in programma per l’intera stagione produttiva.

L’evento rientra nella campagna di raccolta fondi di Oscata inVita, l’associazione di promozione locale che ha isti.