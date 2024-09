Il triste destino dei segnali stradali ad Ariano: ecco altri due esempi Se vieni abbattuto o resti in bilico e chi ti pensa...

Il triste destino dei segnali stradali ad Ariano Irpino. Se vieni abbattuto o resti in bilico e chi ti pensa... Deve andarti bene, per essere soccorso e raggiungere il primo deposito comunale disponibile per restare poi lì dentro in eterno, senza alcuna possibilità di tornare più al proprio posto.

Accade ormai così da anni, depositi che sono diventati veri e propri "cimiteri" della segnaletica stradale. Tra un pò forse finiranno anche i display da tempo fuori uso.

Le due foto sono state scattate in giornata: la prima nella mini rotonda di località Casone, diventata ormai un serio ostacolo al passaggio dei mezzi pesanti diretti al cantiere della stazione Hirpinia e la seconda dopo la Variante, all'imbocco di rione Martiri. Ne saranno passate pattuglie di forze dell'ordine, polizia municipale, operai comunali, amministratori, ma nessuno si è degnato di fare qualcosa.