Monsignor Fisichella celebra la messa al Santuario di Montevergine Un momento di grande emozione ed intensa preghiera per i pellegrini

Un momento di grande emozione ed intensa preghiera per i pellegrini che, domenica 29 settembre, saranno a Montevergine: in visita S. Ecc. Mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per le Questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e responsabile dell’organizzazione del Giubileo del 2025.

Mons. Fisichella, alle ore 11,00, celebrerà la Santa Messa in onore della Madonna all'interno della Basilica Cattedrale del Santuario di Montevergine. La visita di Monsignor Fisichella, in linea con il motto del prossimo Giubileo “Pellegrini di Speranza “, rappresenta lo spirito e l’essenza dei valori dell’imminente anno giubilare, ossia guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante.

“La visita di Monsignor Rino Fisichella ha un grande significato per la comunità benedettina e per tutti noi cristiani, ancor di più in queste settimane che ci separano dall’apertura della Porta Santa del Giubileo del 2025: tutti noi abbiamo la «responsabilità» di «tenere viva la speranza» ed essere un saldo punto di riferimento per i pellegrini che hanno bisogno di certezze, coraggio, preghiere e speranza “—afferma l’abate di Montevergine e Assisi Dom Riccardo Luca Guariglia.