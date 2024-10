Ariano: via i semafori sulla Variante, eliminato il senso unico alternato Con 20 giorni di anticipo il viadotto da poche ore è tornato ad essere transitabile

Hanno lavorato senza sosta, persino nel giorno di ferragosto con grande impegno e professionalità. Un'impresa impeccabile sotto ogni aspetto. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Con 20 giorni di anticipo il viadotto da poche ore è tornato ad essere transitabile lungo la variante ad Ariano Irpino. Senso unico alternato rimosso con 20 giorni di anticipo.

Era stato istituito in precedenza per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza da parte dell'Anas, per un importo complessivo di 3 milioni di euro, riguardante le attività eseguite sull’estradosso.

"La nota odierna dell'Anas: "Il ripristino della circolazione sulla piena carreggiata avviene in ‘‘modalità provvisoria’’, ovvero con segnaletica di cantiere. Nei prossimi giorni, principalmente in orario notturno, verrà poi completata la pavimentazione con il tappetino di usura e la relativa segnaletica orizzontale e verticale; verranno installati, inoltre, sempre in orario notturno, i pali di illuminazione stradale. Le attività complementari proseguiranno al di sotto del viadotto per gli interventi previsti di ripristini corticali su pile, spalle, completamento travi e solette e posa di nuovi appoggi".

Così il sindaco Enrico Franza:

È con grande soddisfazione che vi informo che, grazie all'impegno continuo dell'Anas Campania e alla collaborazione con la polizia municipale e l'Utc, è stato riaperto il viadotto in entrambe le direzioni. Questo passo fondamentale ci permetterà di ripristinare la viabilità ordinaria sulla nostra principale arteria di accesso al centro abitato.

Per accelerare questo processo, abbiamo deciso di rinviare le opere complementari, come il tappetino di usura e l'illuminazione, a una fase successiva. Ringrazio sinceramente l'Anas per il lavoro instancabile svolto durante l'estate, che ha reso possibile questa riapertura anticipata. Questo intervento, insieme ai lavori su via Cardito/prolungamento Manna, contribuirà sicuramente a migliorare l'accesso al centro abitato e a garantire una viabilità più fluida".

La speranza è che al termine degli interventi sul viadotto possano essere rimosse anche le barriere di cemento new jersey presenti poco distanti da qui, all'imbocco della vicina galleria Maddalena. Viene rivolto un accorato appello alla direzione Anas affinchè possa essere eliminata la presenza di questo ostacolo che costituisce un pericolo giornaliero per gli automobilisti. Non si contano gli incidenti stradali avvenuti fino ad oggi e per poco non ci è scappato il morto.