Perdite di acqua ad Ariano: 80 interventi, Lenzi: "L’attenzione è massima" "Un comprensorio quello arianese grande quasi quanto il Molise"

"80 interventi recenti, su una rete di 300 chilometri. Un comprensorio quello arianese grande quasi quanto il Molise".

Se ne contano tre consistenti in località Maddalena, lungo la strada che da Masciano porta verso il versante opposto in direzione Ottaggio-San Felice. E fossero solo le perdite di acqua. Un percorso di guerra per gli automobilisti, buche, avvallamenti, siepi sporgenti sulla strada, la cui pulizia spetterebbe ai resisenti. Una perdita consistente ci viene segnalata da contrada Cariello

Parla l'amministratore unico dell'alto calore servizi Antonello Lenzi: “Non trascuriamo luoghi e perdite. Talvolta iniziamo interventi che sono tutti importanti, meritevoli e bisognosi della massima attenzione ma poi sopravviene un’emergenza ancora più grave e il nostro piano subisce sfalsamento.

L’attività operativa - chiarisce il presidente dell’alto calore Antonello Lenzi - può avere degli intralci ma bisogna anche dire che abbiamo messo disposizione un’impresa solo per il territorio arianese, con squadre raddoppiate.

L’attenzione è massima, il nostro responsabile di zona risponde alle mie sollecitazioni anche di notte.

Lo ripeto - conclude Lenzi - le perdite non vengono trascurate ma spesso se ne antepone un’altra che può avere una priorità in quel momento perché di ostruzione ad un territorio più esteso rispetto a quello che invece che copre la perdita in quel momento, attenzionata dalla popolazione”.