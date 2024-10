Mirabella Eclano: prima in graduatoria per la mensa scolastica L'aministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il conseguimento di questo risultato

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 18 ottobre 2024 alle 15:28



Con l'ottenimento di questo nuovo finanziamento ogni plesso scolastico esistente sul territorio del comune di Mirabella Eclano sarà dotato di una propria struttura dedicata alla mensa...