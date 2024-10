Da Flumeri ad Ariano: strade sporche di fango e dissestate in più punti Il via vai di camion sta arrecando non pochi disagi e pericoli

Strade sporche di fango e dissestate in più punti dal bivio di San Vito a Flumeri zona Tre Torri alla strada provinciale 11 che si innesta con la 236 zona Casone ad Ariano Irpino. Il via vai di camion carichi e scarichi di terreno sta arrecando non pochi disagi alla percorribilità delle strade.

"Nulla contro i lavori importanti della stazione Hirpinia - ci viene detto - ma qui vi è un problema di sicurezza di cui nessuno sta tenendo conto. In alcuni tratti è evidente già il dissesto del manto stradale a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti e per quel che riguarda la presenza di fango, a causa della mancata pulizia delle strade dopo il loro passaggio soprattutto nei punti più critici in entrata e usciti dai fondi in cui avvengono le operazioni.