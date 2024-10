Area Pip Grottaminarda: al via avviso esplorativo, ecco le indicazioni L'intento è quello di individuare le tipologie di attività interessate ai lotti

Avendo ultimato tutte le procedure per l’avvio dell’esercizio dell’area Pip di contrada Catauro, il comune di Grottaminarda, al solo fine di valutare la tipologia di richieste all’acquisto di n. 5 lotti di mq. 1.230,00 cadauno, comunica a ditte eventualmente interessate di fare pervenire propria manifestazione con le specifiche della tipologia di attività che si intende avviare.

La manifestazione non comporta alcun vincolo per le parti ma serve, in questa fase preliminare, all'individuazione di attività potenzialmente interessate a stabilire la loro sede all’interno dell’area.

Gli interessati devono fare pervenire, entro il 14 novembre 2024, la richiesta all’indirizzo PEC del Comune protocollo.grottaminarda@asmepec.it con le seguenti indicazioni:

Nome e cognome del richiedente, riferimenti pec e telefono del richiedente, tipo di settore di interesse. Se trattasi di nuova attività, trasferimento di sede, ampliamento di attività esistente.