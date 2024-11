Pasquale Gallicchio: "Riprende il viaggio nel partito democratico irpino" Un libro dedicato a Enrico Berlinguer a 40 anni dalla sua scomparsa

L’iniziativa promossa dal giornalista e scrittore Pasquale Gallicchio, che coinvolge iscritti e simpatizzanti del partito guidato dalla segretaria nazionale Elly Schlein, sta raccogliendo parecchio interesse nel panorama politico provinciale.

Domani, domenica 3 novembre alle ore 16.30 Gallicchio sarà ad Aquilonia presso la ex Biblioteca Comunale per la nuova tappa del mio Viaggio nel Partito Democratico Irpino.

«Continuo a ricevere attestati di stima e apprezzamento, ma soprattutto di sollecitazioni a continuare con questa iniziativa. Una richiesta che arriva in particolare da coloro che nei nostri territori non hanno abbandonato la militanza politica, e che nello stesso tempo chiedono un cambio di passo al Partito Democratico, soprattutto nella nostra provincia».

Questa la prima osservazione di Gallicchio, che continua.

«Tutto il materiale raccolto sarà utilizzato per realizzare una pubblicazione. Una sorta di diario a cui si accompagneranno filmati e foto per un documentario e una mostra fotografica. Occorre in questa provincia, ma come in tutta Italia, un nuovo ragionamento politico, che non può fare a meno di un profondo e concreto interessamento verso i territori, all’ascolto di chi, soprattutto nei piccoli paesi, continua a non abbandonare la speranza che qualcosa si possa ancora fare invertire un processo che a tutti pare essere irreversibile. Serve una nuova azione politica comunitaria e partecipativa.

Creare occasioni in cui l’essere parte di un partito non è soltanto nel rinnovo della tessera, ma contribuire a un processo democratico serio e concreto. È il primo obiettivo che mi sono dato quando ho deciso di intraprendere questo viaggio politico».