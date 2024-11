Storia, passione e identità: l'omaggio del gruppo Chiacchieroni ad Ariano Il gran bel colpo d'occhio del glorioso stadio Silvio Renzullu: murales dedicato ad Alex

Il primo murales della storia, nello stadio comunale Silvio Renzulli di Ariano Irpino. Non era mai accaduto finora e senza dubbio tra i migliori tra quelli realizzati in città, al cospetto anche di grandi artisti.

"Storia, passione, identità, tutto questo vuole trasmettere il gruppo Chiacchieroni con un'opera che ha colorato il glorioso stadio, realizzata dall’artista Erika “Missa” Salza" Ne parla con orgoglio e soddisfazione Filippo Scaglione.

"Da 3 anni siamo al seguito dell’Us Ariano, nel percorso di rinascita iniziato dalla terza categoria. Ci siamo in casa, ci siamo in trasferta, al fianco dei Boys Ariano, per non fare mancare il sostegno alla squadra. Negli ultimi mesi c’era il desiderio di “colorare” il Renzulli, con un’opera che ci ricorderà per cosa e chi si gioca e per chi non c’è più come Alex.

E’ solo la prima di altre iniziative che stiamo già portando avanti, perché ci piace tanto chiacchierare, ma al tempo stesso ci piace ancora di più essere concreti.

La speranza è che l’Us Ariano possa tornare presto a calcare campi più idonei alla sua storia, nel frattempo noi ci saremo: chiassosi e appassionati.

Per la realizzazione del murales un grande ringraziamento ad Erika: talento, professionalità e pazienza alla fine hanno fatto sbocciare una splendida opera d’arte. Ringraziamo anche la società Us Ariano, il comune di Ariano Irpino, Rosario Vernacchia, l’Associazione Pro Loco I Normanni, Giancarlo Pesce e Marco Peluso. Storia, passione e identità, il gruppo Chiacchieroni con l’US Ariano: è solo l’inizio".