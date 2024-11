Nuova iniziatova di beneficenza a Grottaminarda: torna il torneo burraco Iniziativa dell'International Inner Wheel Club di Hirpinia a scopo benefico

Il comune di Grottaminarda patrocina una nuova iniziativa all'insegna della beneficenza e della solidarietà. Si tratta della terza edizione del "Torneo di Burraco" a cura dell'International Inner Wheel Club di Hirpinia, finalizzata a raccogliere fondi da dare in beneficenza.

L'appuntamento è per sabato 16 novembre alle ore 17:00 presso la sala da the della pasticceria Ciotola.

"Gioco e beneficenza si sposano in questa iniziativa dell'International Inner Wheel Club di Hirpinia - afferma Michele Spinapolice, Delegato allo sport - ed il comune di Grottaminarda è sempre presente e disponibile quando si tratta di fare cose per il sociale, a supporto di cause importanti e dunque anche per il Burraco della solidarietà. Contiamo su una partecipazione attiva e nel buon esito dell'iniziativa; intanto un grazie all'associazione ed alla presidente per la collaborazione con il nostro comune".