Premio nazionale legalità e giustizia 2024: arriva il ministro Piantedosi Diffondere la cultura dei valori civili è questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto

Diffondere la cultura dei valori civili è questo l’obiettivo del protocollo Interistituzionale sottoscritto tra l’ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti Odv ed il circolo socio culturale Petrastrumilia.

La legalità è qualcosa di profondo, perché permette di capire quali sono i diritti e i doveri e quali gli strumenti per farli rispettare: è un sentimento culturale che tutti devono “sentire” e fare proprio.

Bisogna quindi educare al valore del vivere insieme, nel reciproco rispetto delle libertà individuali.

Sabato 16 novembre a San Lorenzello una giornata dedicata alla memoria e alla legalità, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: alle ore 16.25 ci sarà la deposizione della corona di alloro alla lapide in memoria dell’Agente di polizia di stato Antonio Cestari e alle ore 16.35 lo svelamento dell’epigrafe "Giustizia e legalità".

Trasmettere alle nuove generazioni esempi di legalità e l’amore per le proprie radici,nasce cosi il premio nazionale legalità e giustizia.

Alle ore 17.00 nella sala del giardino storico del suggestivo borgo storico di San Lorenzello la cerimonia di consegna del premio nazionale legalità e giustizia 2024. Presenzierà all’iniziativa il ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Il riconoscimento è stato conferito a persone, che grazie al loro impegno, in diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente a diffondere esempi, in cui prevale l’interesse collettivo. Il premio nazionale giustizia e legalità anno 2024 sarà conferito agli Istituti Scolastici:

Ict Camus - Its Academy istituto tecnologico superiore per le tecnologie dell’Informazione, della comunicazione e dei dati Benevento, istituto comprensivo statale J.F. Kennedy Cusano Mutri, istituto istruzione superiore Carafa Cerreto Sannita, don Matteo Prodi presidente cooperativa sociale Icare, cooperativa sociale di comunità don Antonio Coluccia noto per la sua attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il suo impegno sociale a sostegno dei più fragili e della legalità, Marco Impagliazzo presidente comunità di Sant’Egidio, Aldo Balestra ufficio redattori capo de "Il Mattino", Fortunato Ciardiello direttore del dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale. Ordinario di oncologia medica, responsabile dell’unità operativa campana di oncologia ed ematologia università degli studi della Campania L. Vanvitelli, membro e tesoriere dell’esmo (european society of medical oncology) ed esperto nello sviluppo di nuovi farmaci nel trattamento delle neoplasie.

L’iniziativa vuole celebrare anche i 40 anni di fondazione dell’ente culturale Nicola Vigliotti San Lorenzo Martire odv presieduto da Alfonso Guarino con lo scopo sempre piu’ i giovani attraverso i valori della comunità e rendere i piccoli paesi centri di evoluzione culturale.

Ecco Il programma:

Piazza Cestari ore 15:45 accoglienza autorità, ore 16.00 accoglienza ministro Matteo Piantedosi, ore 16.15 indirizzi di saluto Antimo Lavorgna sindaco di San Lorenzello Amato Rizzo sindaco di Pietrastornina, ore 16.25 deposizione corona alla lapide in memoria dell'agente di polizia Antonio Cestari, ore 16.35 scopertura epigrafe "Giustizia e Legalità" palazzo Massone, ore 16:45 sala del consiglio alla sola presenza dei membri dei direttivi del circolo Petra Strumilia e dell'Ente culturale: sottoscrizione protocollo d'intesa cultura, arte, amicizia e pace, ore 17:00 sala giardino storico indirizzi di saluto Alfonso Guarino presidente ente culturale Luciano Lombardi presidente onorario, ore 17:10 cerimonia di consegna dei premi. Conduce Vincenzo Perone giornalista Rai. Ore 18:00 l'intervento conclusivo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi.