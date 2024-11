Donne senza fermate: l’arte di diventare se stesse L’evento si terrà il 25 novembre, presso il suggestivo Castello Marchionale di Taurasi

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Taurasi, la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Grottaminarda e l’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco”, con il patrocinio dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Croce Rossa Italiana Provincia Avellino in collaborazione con numerose associazioni e realtà locali, organizza il convegno dal titolo “Donne senza fermate: l’arte di diventare se stesse”.

L’evento si terrà il 25 novembre, presso il suggestivo Castello Marchionale di Taurasi, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di combattere ogni forma di violenza e promuovere il rispetto, la libertà e l’autodeterminazione delle donne. Tra i protagonisti dell’evento spicca Alex Racioppi, finalista di The Voice Kids e vincitore del Contest Giffoni. Alex non solo offrirà la sua voce attraverso un’esibizione canora, ma racconterà anche la sua storia che lo ha reso una figura di ispirazione. Il suo intervento sarà un momento di grande emozione e riflessione, capace di toccare le corde più profonde del pubblico, sottolineando l’importanza di esprimere sé stessi e di lottare per i propri sogni.

Programma dell’evento

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti, professionisti e rappresentanti istituzionali, tra cui:

Dott.ssa Linda Tedesco, Psicologa Psicoterapeuta e Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Taurasi, che introdurrà l’evento.

dott. Antonio Tranfaglia, Sindaco di Taurasi, e Don Alfonso Moriano, Parroco di Taurasi, porteranno i saluti istituzionali.

Interventi di:

Dott.ssa Rosaria Bruno, Presidente dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne della Regione Campania.

Dott. Raffaele Falginella, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano.

Dott.ssa Loredana Aiello, Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale.

Dott.ssa Nadia Savino, Presidente della Fidapa Sezione Grottaminarda.

Dott.ssa Jessica Govetosa, Consigliera del Comitato Croce Rossa Italiana di Avellino.

Dott.ssa Pamela Petrillo, Dirigente Scolastica dell’I.C. “L. Di Prisco” Fontanarosa-Sez. Taurasi.Prof.ssa Teresa Carfagna, Docente.