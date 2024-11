Violenza sulle donne, Grottaminarda: il confronto si sposta a scuola In campo l'istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino"

Una nuova interessante opportunità per parlare della condizione femminile e della violenza sulle donne. Questa volta è l'istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" ad organizzare il convegno "Come foglie secche d'autunno", lunedì 25 novembre in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio".

L'appuntamento è alle ore 9.30 nell'Aula Magna nel plesso della scuola secondaria di secondo grado di via Perazzo.

Dopo i saluti Istituzionali della dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo, del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera e dell'assessora all'istruzione Marilisa Grillo, gli interventi del docente di storia dell'arte Pio Petretta, della docente di discipline giuridiche ed economiche Annarita Alois, della psicologa Gabriella Biancofiore, modera la giornalista Angelita Ciccone.

Parteciperanno i rappresentanti delle forze dell'ordine locali e i genitori rappresentanti degli organi collegiali con il contributo speciale degli studenti.

"La battaglia contro la violenza sulle donne può essere affrontata sul serio partendo dalla scuola, dalle istituzioni, dalla parrocchia, dal volontariato e soprattutto dall’esempio - afferma Marilisa Grillo - il compito della scuola è di educare alla non violenza e questo evento mira a sensibilizzare i nostri ragazzi sui temi del rispetto, della tolleranza, dell’integrazione, dell’inclusione e, in particolar modo, del ruolo femminile.

Complimenti alla dirigente, alle docenti e a tutti i soggetti partecipi per questa iniziativa che coinvolge le giovani generazioni».