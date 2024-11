Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: Volturara Irpina unita Fede, riflessione e solidarietà in una manifestazione dal forte impatto emotivo e simbolico

La comunità di Volturara Irpina ha partecipato con grande sensibilità e coinvolgimento alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, unendo fede, riflessione e solidarietà in una manifestazione dal forte impatto emotivo e simbolico.



La giornata si è aperta con la celebrazione della santa messa officiata da Don Andrea, un momento di raccoglimento spirituale per riflettere sulla necessità di combattere ogni forma di violenza contro le donne.

A seguire, una fiaccolata silenziosa, cui hanno partecipato numerosi cittadini, ha attraversato il cuore del paese, terminando con la deposizione di un mazzo di rose sulla “panchina rossa”, simbolo del ricordo delle vittime di femminicidio e dell’impegno collettivo per un futuro di rispetto e parità. Un ringraziamento speciale viene rivolto a Don Andrea, alla Caserma dei Carabinieri di Volturara Irpina e alla Protezione Civile Comunale, la cui presenza e collaborazione hanno reso possibile lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.



"Complimenti vivissimi all’assessore Ilaria De Feo, all’intera amministrazione comunale, e ai volontari del Servizio Civile Comunale per l’organizzazione impeccabile dell’evento.

Un grazie sentito anche alla Comunità di Volturara Irpina, che ancora una volta ha dimostrato una straordinaria partecipazione e attenzione verso un tema di così grande rilevanza. Le iniziative contro la violenza sulle donne proseguiranno venerdì 29 novembre con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, un’occasione di riflessione che invita tutta la cittadinanza a partecipare".



L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per la sensibilizzazione e il contrasto a ogni forma di violenza, auspicando che queste giornate siano il seme di una cultura di rispetto, solidarietà e uguaglianza.