Frecce tricolori: l'irpino Salvatore cede il posto al parigrado Marocco Cerimonia per il passaggio di consegne all'aeroporto militare di Rivolto ad Udine

Cerimonia per il passaggio di consegne all'aeroporto militare di Rivolto a Udine. Il tenente colonnello Massimiliano Salvatore di Casalbore, ha ceduto il comando del 313° gruppo addestramento acrobatico delle frecce tricolori al parigrado Franco Paolo Marocco, attuale Pony 6 della formazione.

All'evento ha preso parte il generale di divisione aerea, Marco Lant, comandante delle forze da combattimento dell'aeronautica militare. Finale emozionante con l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale.

Al comandante uscente, Massimiliano Salvatore che nel 2015 ha ricevuto a Grottaminarda dalla famiglia Bruno il premio Irpino dell'anno, le congratulazioni e la profonda gratitudine da parte del sindaco di Casalbore Emilio Salvatore e dell'intera comunità.

Restano impresse le parole di Massimiliano Salvatore: “Ovunque vado dico che sono di questa terra. La passione per il volo è nata su queste colline, guardando il cielo solcato dagli aerei”

L'augurio del sindaco di Casalbore Emilio Salvatore: "Voglio porgere, a nome personale e a nome dell'amministrazione comunale, un sentito ringraziamento al comandante tenente colonnello Massimiliano Salvatore, nostro concittadino, nostro amico e nostro orgoglio, per lo splendido lavoro svolto in tutti questi anni, caratterizzato da grande professionalità e immensa passione, e per aver contribuito a rendere noto, in tutto il mondo, il nostro amato paese: Casalbore. Grazie Massimiliano e un grande in bocca al lupo per il tuo futuro".