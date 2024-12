Grottaminarda: bilancio di previsione finanziario in consiglio comunale Ecco tutti gli argomenti all'ordine del giorno

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta del consesso per giovedì 19 dicembre alle ore 14:30, in prima convocazione, e per venerdì 20 dicembre, alle ore 13:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il consiglio comunale che come di consueto si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente, prevede la discussione di 11 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali dal n° 35 al 41 adottati nella seduta del 24.09.2024.

2. Regolamento per il rilascio tesserini hobbisti ai sensi dell'art. 69 della L.R. n. 7/2020 - esame e approvazione.

3. Approvazione variazione al documento unico di programmazione (Dup) periodo 2024/2026 sezione "Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche" e Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lettera a).

4. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di giunta comunale n° 185 del 04.11.2024.

5. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di giunta comunale n° 201 del 29.11.2024.

6. Documento unico di programmazione (Dup) di cui all'art.170, comma 1, del d.Lgs n°267/2000. Periodo 2025/2027: approvazione.

7. Imposta municipale propria (Imu). Approvazione aliquote Imu 2025.

8. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Approvazione ai sensi dell'art.151 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art. 10 del Digs n°118/2011 e S.S.MM.I.I.

9. Ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente al31.12.2023, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n°175 e S.M.I.

10. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alle cartelle esattoriali e relative ingiunzioni di pagamento emesse dall'agenzia delle entrate riscossione.

11. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza assegnazione somme tribunale di Benevento cron. 1884/2024 rep. 422/2024 riferita alla sentenza della corte d'appello di Napoli n.3319/2017.