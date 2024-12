Uniamoci per l'acqua: "Si indaghi sulle cause delle condotte contaminate" Solidarietà da parte del comitato di Grottaminarda ai cittadini arianesi

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" esprime la propria più profonda solidarietà ai cittadini di Ariano Irpino, in particolare a quelli di contrada Serra, che stanno affrontando con grande dignità una situazione di grave emergenza idrica.

"La fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti e l'impossibilità di utilizzare l'acqua potabile rappresentano una grave violazione del diritto fondamentale all'accesso all'acqua pulita. Ci uniamo alla vostra protesta e chiediamo alle istituzioni competenti di intervenire con la massima urgenza per risolvere questo problema e garantire la salute pubblica. La vostra rabbia è comprensibile e legittima. Noi saremo al vostro fianco in questa battaglia.

Le segnalazioni di anomalie e odori sgradevoli, giunte già da tempo, avrebbero dovuto indurre le autorità competenti a intervenire con maggiore tempestività.

È inaccettabile - continua il comitato - che i cittadini siano stati costretti a convivere con questa situazione per così tanto tempo, senza che venissero adottati i provvedimenti necessari.

Chiediamo un'indagine approfondita sulle cause della contaminazione e sulla mancata prevenzione. È fondamentale individuare i responsabili di questa grave negligenza e assicurarli alle proprie responsabilità.

Inoltre, se gli scavi in corso dovessero confermare la presenza di scarichi abusivi, è necessario capire chi ha autorizzato questi allacciamenti e chi avrebbe dovuto controllare il rispetto delle normative vigenti. La tutela dell'ambiente e della salute pubblica non può essere demandata al caso.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all'incontro pubblico di oggi pomeriggio, 16.00, presso la sala "Thomas Menino" a Grottaminarda, per discutere insieme di questa emergenza e trovare soluzioni concrete. La vostra partecipazione è fondamentale per far sentire la nostra voce e per chiedere giustizia".