Aquilonia, i carabinieri soccorrono un cane e lo restituiscono alla proprietaria Il piccolo maltese si era allontanato da Lioni

Continua l’attività dei Carabinieri Forestale disposta dai Comandi di vertice, a tutela della fauna con particolare attenzione agli animali d’affezione. Oggi, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con la Stazione competente per territorio, hanno soccorso un cane di razza “Maltese” che vagabondava nel territorio del Comune di Aquilonia. L’animale, di sesso femminile, risultava spaventato e disorientato. I militari procedevano a ristorare il cane ed a verificare la presenza del microchip, che risultava positivo. Dagli accertamenti presso l’anagrafe canina, la proprietaria risultava essere una 50enne di Lioni che, prontamente avvertita, ritirava il suo amico peloso. La donna, entusiasta e commossa, ringrazia l’operato dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro profuso.