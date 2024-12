Ariano: porte aperte ai poveri e a persone sole per il pranzo di Natale Una tavola speciale nel segno della solidarietà. In campo i volontari di Panacea. C'è ancora posto

Porte aperte ai poveri e bisognosi oggi in occasione del Natale, nel centro sociale di piano di zona a Cardito accanto al palazzetto dello sport ad Ariano Irpino.

Una tavola speciale nel segno della solidarietà, quella che sarà preparata a partire dalle 12.00 dai volontari dell'associazione Panacea per persone sole e in difficoltà. C'è ancora posto.

"Desideriamo offrire a persone meno fortunate - afferma la responsabile Maria Spina Pratola - un momento di calore, solidarietà e condivisione. Un incontro pensato per trascorrere insieme qualche ora di serenità, lontano dalle difficoltà e per celebrare il vero spirito del Natale".

Sarà l’occasione per gustare insieme piatti caldi e prelibatezze preparate con cura in un ambiente accogliente familiare.

"La vostra presenza sarebbe per noi un onore e una gioia, perché crediamo che il Natale debba essere un momento di unione, dove ciascuno possa sentirsi parte di una comunità solidale".

Gli ultimi dati Istat e Caritas nazionale sono davvero allarmanti. Lo ha annunciati in occasione del Natale a Roma il presidente della comunità Sant'Egidio Marco Impagliazzo. "Un italiano su dieci non ha i mezzi necessari per vivere una vita dignitosa. Circa 5.7 milioni di persone, pari al 9.7% della popolazione italiana, vivono in povertà assoluta. Una condizione di estremo disagio che interessa oltre 2 milioni e 200mila famiglie italiane e in modo particolare il sud Italia.