Da Trevico a Monteleone di Puglia: pronto per il cammino della restanza Passando per Vallesaccarda e Zungoli: un percorso escursionistico affascinante tra Campania e Puglia

Trevico, il comune più alto della Campania, 1094 metri sul livello del mare e Monteleone, 842 il paese più alto della Puglia, sono pronti a diventare protagonisti di un nuovo percorso escursionistico che collega le due montagne, attraversando Vallesaccarda e Zungoli.

Un cammino che non solo celebra la bellezza del territorio, ma che ha il potenziale di diventare un volano di sviluppo per l’economia locale, come già avvenuto con altre mete di successo. Come non pensare a all’enorme impatto legato ai cammini della Via Francigena e i Percorsi Occitani in Piemonte, giusto per fare degli esempi eccellenti.

Il cammino, progettato con attenzione alle esigenze dei camminatori e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, promette di trasformare il paesaggio in un'opportunità di crescita per le comunità locali. La regione, caratterizzata da panorami mozzafiato, boschi, vigne e uliveti, accoglie il viandante con tradizioni gastronomiche che raccontano storie di accoglienza e ospitalità secolari.

La partenza è prevista il 4 gennaio 2025 alle ore 9.00 dal centro storico di Trevico ove i partecipanti arriveranno mediante un servizio navetta che presso dall’uscita del Casella Autostradale di Vallata farà la spola con il paese più alto della Campania. La quota di iscrizione comprende fra l’altro anche un servizio navetta per i tratti più impegnativi.

Un percorso per tutti

La proposta è pensata per attrarre diversi tipi di escursionisti, dai principianti agli esperti, con percorsi caratterizzati da dislivelli moderati e lunghezze accessibili. La qualità del percorso è garantita da una progettazione che tiene conto di fattori essenziali come la sicurezza, la segnaletica chiara e la manutenzione costante. L'infrastruttura di accoglienza sarà fondamentale: strutture ricettive già presenti in zona, come bed and breakfast, case vacanze e ristoranti, potranno adattarsi per accogliere in futuro i visitatori, offrendo pacchetti che includano pernottamenti e pasti.

Accessibilità e promozione

La posizione geografica strategica del cammino, con il casello autostradale di Vallata, a soli 10 km da Trevico e 15 km da Monteleone, rende l’accesso al percorso facile e veloce. Un’ulteriore spinta al successo del progetto sarà data dalla promozione attraverso canali digitali, con la possibilità di scaricare tracce gps, consultare un sito web aggiornato con tutte le informazioni logistiche e prenotare il trasporto bagagli.

I punti di forza del cammino

La bellezza naturale, unita alla ricchezza storica dei paesi attraversati, renderà il cammino un’esperienza unica. Tra i luoghi di interesse, spiccano la Chiesa di Santa Maria Assunta a Trevico, il Palazzo Scola, casa natale del celebre regista Ettore Scola a Trevico. La storica Taverna delle Noci a Vallesaccarda, luogo leggendario di incontri tra Orazio, Virgilio e Mecenate. Le bellezze di Zungoli, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito tra i Borgi più belli d’Italia. La maestosità di Monteleone con le sue ricchezze e la sua storia.

Sostenibilità e coinvolgimento della comunità

Il progetto si propone di valorizzare il territorio in modo sostenibile, coinvolgendo i Comuni interessati, i gestori delle strutture ricettive e i cittadini in un processo di sviluppo locale. Un cammino che diventa non solo un itinerario turistico, ma anche un'opportunità di crescita economica per tutta la zona.

Trevico e Monteleone si preparano così a offrire una nuova esperienza di turismo lento, dove il cammino diventa il mezzo per riscoprire e valorizzare la bellezza e le tradizioni di un territorio che ha ancora molto da raccontare. Contatti: Per maggiori informazioni e per scoprire come partecipare, si possono contattare i seguenti numeri: 3480667902 (Carla) – 3891021720 (Luigi) – 3501834805 (Carlo) – 335396172 (Gerardo). Foto tratta dalla locandina "Il cammino della restanza".