Emergenza ambientale e sanitaria a Montoro: incontro con Vincenzo Ciampi L'appuntanento è fissato per lunedì 30 dicembre alla frazione Torchiati

L’inquinamento delle acque dei pozzi montoresi sta mettendo in grave allarme la popolazione del territorio

della Valle dell’Irno. Le gravi ripercussioni sulla salute, gli aspetti normativi, le soluzioni fino ad oggi

adottate e le proposte del Movimento Cinque Stelle saranno al centro della conferenza stampa in programma lunedì 30 dicembre alle 19 nella sede del gruppo territoriale del movimento cinque stelle in via Municipio 132 alla frazione Torchiati.

Parteciperanno il consigliere regionale Vincenzo Ciampi e il senatore Orfeo Mazzella del M5S entrambi

firmatari di interrogazioni sul tema sia al governo centrale che alla giunta regionale della Campania.