Montoro: "Emergenza acqua potabile, quali soluzioni" Sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18.00 convegno pubblico

Convegno pubblico sabato 4 gennaio 2025, ore 18,00, nell'aula convegni del comune di Montoro in piazza Michele Pironti alla frazione Piano. Tema dell'incontro: "Montoro: Emergenza acqua potabile, quali soluzioni". All'iniziativa sono state invitate tutte le istituzioni competenti, considerato che il tema posto in discussione rappresenta la questione principale per la tutela della salute pubblica in tutta l'area montorese.

Previsti gli interventi del senatore Orfeo Mazzella, del giornalista investigativo presidente del corpo civico sentinelle dei bacini idrografici italiani. Il convegno è aperto ai contributi e alle proposte di enti e istituzioni.

“Comune di Montoro, sindaco, assessori e consiglieri, consorzio idrico alto calore, Asl di Avellino, giunta regionale della Campania, assessorato all’ambiente della regione Campania, ente idrico campano ambito irpino, prefettura di Avellino, provincia di Avellino, Arpac Campania, Arpac provinciale di Avellino, consorzio di bonifica integrale, bacino del Sarno. Sono stati invitati partiti politici, organizzazioni sindacali e tutte le associazioni presenti sul territorio. Moderatore Salvatore Walter Pompa. Iniziativa promossa dall’associazione culturale e movimento politico “Verso Itaca”.