Frana in via Fontananuova ad Ariano: pinza frantumatrice in azione/VIDEO La ripresa dei lavori dopo la breve pausa di Capodanno. Ecco le ultime novità

L'impresa Termosud impianti non perde tempo, sono iniziate dal primo pomeriggio di oggi in via Fontananuova ad Ariano Irpino, le operazioni di demolizione delle restanti mura pericolose, dopo i due crolli avvenuti a distanza di due giorni l'uno dall'altro che avevano fatto temere il peggio, ma fortunatamente senza conseguenze gravi.

Un intervento preciso e imponente di uomini e mezzi sin dal primo momento quello coordinato dall'area tecnica del comune di Ariano Irpino, preoccupata anche per la stabilità della strada principale che porta alla Variante. Nulla è stato lasciato al caso. Non si poteva assolutamente tergiversare. Al primo posto: la messa in sicurezza dell'area per garantire la pubblica e privata incolumità. Ad entrare in azione oggi una pinza frantumatrice per demolire gradualmente in una condizione di massima sicurezza il muro di cemento.

A palazzo di città intanto si è svolto un tavolo di lavoro a cui hanno preso parte oltre al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, l'assessore alla protezione civile Marco Riccio, gli amministratori condominiali Roberto Cardinale e Mario Iuorio e il legale dell'immobiliare interessata Davide Polito.

L'obiettivo è quello di definire in tempi brevi il progetto di sistemazione delle uscite e la futura sistemazione delle aree. A giorni l'avvio delle indagini geognostiche. Un cronoprogramma insomma indirizzato sulla strada giusta sin dal primo momento con l'impegno serio di tutte le parti coinvolte a partire dall'alto calore.

Non a caso è stato già deciso che non ci saranno interventi tampone essendo state riscontrate nuove criticità nelle ultime ore. Sia la rete idrica quindi, che quella del gas verranno rifatte totalmente e incanalate in un unico scavo. Si lavora dunque senza sosta e questo lascia ben sperare.