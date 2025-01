Luogosano, tra partenza e restanza: successo per il cineforum dei giovani Una profonda riflessione sulle partenze di una volta e quelle di oggi

C'è chi parte, purtroppo, e sono sempre tanti, troppi. E c'è chi, per fortuna, resta ma deve adoperarsi per progettare un futuro agevole nella terra di mezzo.

Terra sempre più avara di opportunità e sbocchi per la genz. Se ne è parlato a Luogosano, nel cuore di Irpinia, nell' ambito di un interessante dibattito organizzato dal Forum dei Giovani coordinato da Pasquale Festa seguito alla proiezione del film, Un mondo a parte di Riccardo Milani. Film che ha offerto numerosi spunti di riflessione agli ospiti del convegno moderato come sempre in maniera impeccabile dalla giornalista Barbara Ciarcia.

Vito Ferrante, noto scultore e custode della memoria, ha aperto il giro di interventi incentrati esclusivamente sul fenomeno attuale della restanza, ispirato al saggio dell' antropologo Vito Teti, e sul fenomeno epocale delle migrazioni.

Il preside a riposo Giovanni Ferrante ha stigmatizzato il ruolo fondamentale della scuola nelle comunità, specie quelle alle prese con l' aritmetica dei tagli e con la legge naturale e inesorabile dello spopolamento delle aree interne. La scuola baluardo e presidio di legalità, la scuola perno della vita sociale e comunitaria.

Emilio Ferrante ha letto una profonda riflessione sulle partenze di una volta e quelle odierne, sui paesi che si svuotavano e sui bisogni attuali che spingono nuovamente i giovani ad andare altrove.

Il dirigente scolastico Angelantonio Di Gregorio ha invece rimarcato il sentimento del coraggio che deve dare la spinta giusta ai giovani ad agire e a reagire dinanzi alle problematiche cogenti. Infine, il coordinatore del Forum dei Giovani, Pasquale Festa, ha evidenziato l' importanza di eventi e momenti aggregativi e di riflessione corale come questo voluto a chiusura delle festività natalizie quando molti giovani ripartiranno dai paesi di origine. Il ritorno è sempre meno messo in conto tra le aspettative della Genz.