Da Villanova del Battista ad Ariano a lezione di protezione civile Bambini, genitori, nonni ed amministratori ospiti della Flumerese nella sede di contrada Casone

Che cos'è la protezione civile, cosa fa sul territorio, quali sono gli strumenti in dotazione e come si diventa volontari. Bambini, genitori e nonni a lezione di prevenzione nella sede di contrada Casone ad Ariano Irpino. Ospite dei volontari della protezione civile flumerese gli alunni dell'istituto comprensivo Benedetto Croce, materna, elementari e media, insieme ai loro familiari.

Un pomeriggio diviso di due momenti da una lezione in sala tenuta dal presidente Francesco Giacobbe che dal dopo Covid con notevoli sacrifici e grazie alla grande disponibilità del presidente della comunità montana Raffaele Fabiano e dei sindaci dei territorio è riuscito con caparbietà a rianimare l'ex centro fieristico, ad un momento dimostrativo all'esterno in cui sono stai proprio i bambini i protagonisti.

Presente il sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo, insieme al delegato alla protezione civile Massimiliano Vernacchio, i quali hanno mostrato grande soddisfazione per l'iniziativa. Il comune ha messo in atto recentemente l'iter per dotarsi di un gruppo comunale di protezione civile avvalendosi della grande esperienza maturata sul campo dalla flumerese ed in modo particolare dal dinamismo di Francesco Giacobbe. Presente la presidente dell'associazione Bagliori di luce Odv Antonietta Raduazzo da anni attivamente impegnata nel sociale.