Stato di crisi per l'agricoltura: torna la mobilitazione in Valle Ufita Uniagri chiama a raccolta agricoltori, allevatori e cittadini

L’associazione Uniagri lancia un appello urgente ad agricoltori, allevatori, pescatori e cittadini per tornare in strada e rivendicare misure straordinarie in difesa del settore agricolo e del futuro delle nostre comunità.

La crisi economica, sociale e ambientale sta travolgendo il settore primario. Se non si interviene subito con atti concreti, per molte imprese questa potrebbe essere l’ultima annata agraria. Le speculazioni, il crollo dei prezzi e l’assenza di interventi adeguati stanno distruggendo le basi del nostro lavoro e della nostra dignità.

Uniagri invita tutti a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà domenica 19 gennaio, ore 19:00, presso la Dogana Aragonese di Flumeri.

"Il 28 gennaio installeremo i presìdi con la presenza dei trattori in strada per rafforzare la mobilitazione e reclamare il nostro diritto al futuro. Un Paese senza agricoltori, allevatori e pescatori è un Paese senza speranza.

Facciamo appello a tutte le realtà locali, ai cittadini e alle istituzioni per unirsi alla mobilitazione e sottoscrivere il documento. Costruiamo insieme un Consiglio Unitario Nazionale per coordinare la nostra lotta e riconquistare il diritto alla dignità e al lavoro. Stato di crisi, ora!"