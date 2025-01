Cellole: visite oculistiche gratuite per tutti i bambini di 6 e 7 anni L'iniziativa dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale di Cellole, nell'ambito delle politiche sociali destinate ai minori, continua a impegnarsi attivamente per la promozione di iniziative volte alla prevenzione e alla tutela della salute dei più giovani.

In collaborazione con l'ambulatorio medico Polimedalab, situato a Cellole, il Comune è lieto di annunciare una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari, in particolare della sindrome dell'occhio pigro (ambliopia). L'evento si svolgerà il giorno 25 gennaio 2025 e sarà riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, offrendo loro la possibilità di effettuare una visita oculistica gratuita.

“Siamo orgogliosi di promuovere iniziative di questo tipo, destinate in particolare alle fasce deboli della popolazione, con l'obiettivo di garantire un accesso equo alla salute e alla prevenzione”- afferma il Sindaco di Cellole Guido Di Leone - “L’obiettivo di quest’iniziativa è contribuire a una maggiore consapevolezza e prevenzione delle patologie oculari nei bambini. Ringrazio Polimedalab per la collaborazione e il supporto fornito in questa iniziativa. Un particolare riconoscimento va anche all'Assessore Marchegiano, il cui impegno e dedizione alle politiche sociali hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.”

Si invitano tutti coloro che sono interessati a presentarsi entro e non oltre il 22 gennaio 2025 presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cellole. In alternativa, sarà possibile contattare il numero 0823-604418/45, facendo riferimento a Marianna Esposito per ulteriori informazioni e per la prenotazione.