Ariano, frana a via Fontananuova: nuovi contatti con la protezione civile I giorni avanzano e gli abiatanti si sentono letteralmente isolati

Prosegue il lavoro di interlocuzione con la protezione civile e la regione Campania da parte del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza in relazione ai lavori di messa in sicurezza e ricostruzione a causa della frana che ha interessato nelle scorse settimane via Fontananuova.

Una decina di giorni fa c'è stato un sopralluogo da parte del genio civile di Ariano Irpino. Occorre definire al momento come procedere a livello amministrativo.

Trattandosi di una proprietà private c'è bisogno di avere tutta la documentazione regolare. E' risaputo che dovrebbero intervenire i proprietari, il comune non ha le risorse necessarie ma farà la sua parte. L'unica speranza è nell'intervento della protezione civile, ma c'è bisogno di capire anche quanti soldi occorrono per realizzare il l'intervento. Insomma una situazione non facile da risolvere. Intanto i giorni avanzano e gli abitanti si sento letteralmente isolati.