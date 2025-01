Giornata della memoria: ad Ariano il magistrato Matteo Claudio Zarrella Presentazione del libro: "Albino: una storia rigata di filo spinato"

Sarà la giornalista Angelita Ciccone, a dialogare con il magistrato Matteo Claudio Zarrella, autore dell'interessante volume: "Albino, una storia rigata di filo spinato". In primo piano piano il dramma e al contempo la fierezza del tenente Albino Carbone.

Un uomo, un eroe prigioniero nei lager nazista che con coerenza ed orgoglio ha vissuto con estrema dignità lo stato di prigionia Fino alla fine dei propri giorni.

Le pagine intrise da ricerche storiche e sopraffina letteratura da parte del magistrato Zarrella, fungono da leggendario monito per le nuove generazioni. Saranno infatti proprio gli studenti i protagonisti dell'evento in programma ad Ariano Irpino, lunedì 27 gennaio prossimo alle 10.30 nell'auditorium della scuola Mancini, in occasione della giornata della memoria. Saluti affidati al dirigente scolastico Tiziana Aragiusto. Interventi di docenti e alunni degli istituti Mancini e De Gruttola.