Grottaminarda, Nel giorno della Memoria: bandiere a mezz'asta In occasione dell'80esimo anniversario in cui le truppe russe varcarono i cancelli di Auschwitz

di Paola Iandolo

In occasione del “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, l’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha disposto l’esposizione delle Bandiere degli edifici pubblici a mezz’asta.

«Oggi 27 gennaio 2025 ricorre l’80° anniversario del giorno in cui le truppe russe varcarono i cancelli di Auschwitz, il più tristemente noto tra i campi di sterminio diffusi in tutta l’Europa centro-orientale, momento che è diventato il simbolo di un risveglio collettivo della coscienza umana – afferma l’Assessora delegata ai Diritti del Cittadino, Franca Iacoviello – La Legge n. 211 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto la data del 27 gennaio quale “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione del Giorno della Memoria bandiere a mezz’asta al Nostro Comune. Abbiamo il dovere di ricordare affinché non si verifichi più, il compito di risvegliare una memoria che non dovrebbe mai assopirsi».