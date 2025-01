Ariano: postamat di Cardito sempre fuori servizio e utenti a mani vuote Anche nell'ultimo fine settinana non sono mancati i disagi

Sono stati in tanti a recarsi nel fine settimana al postamat di Cardito, nel piano di zona ad Ariano Irpino per poi tornare in auto a mani vuote. Sportello ancora una volta fuori servizio nell'indifferenza più totale. Accade puntualmente nei giorni festivi, ma spesso anche in quelli feriali. E come se non bastasse il più delle volte è capitato di trovare guasto anche il postamat ubicato davanti alla sede centrale Calvario. Viene rivolto un nuovo appello alla direzione generale di poste italiane affinchè possa essere risolta definitivamente la questione dello sportello di Cardito, esposto tra l'altro alle intemperie oltre ad essere perennemente fuori servizio da anni.